Литва заявила о неудаче «бойкота» ЧМ-2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление на тему чемпионата мира по футболу-2018. По его словам, «бойкот» главного мирового футбольного события не удался.

Призыв бойкотировать мундиаль «на политическом уровне» исходил от Украины. Глава литовского МИД заявил, что попытки помешать проведению футбольного турнира не увенчались успехом и лично он «не видит эффекта» от этого.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — заявил дипломат в эфире «112 Украина».

Напомним, ранее депутаты Европарламента собирались принять резолюцию, призывающую к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Лондон понизил уровень делегации на ЧМ-2018 из-за обвинений в адрес РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.