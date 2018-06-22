Мексиканский «картонный болельщик» посетит ЧМ-2018 живьем

Мексиканский болельщик Хавьер, чья картонная копия побывала во множестве мест и ситуаций на проходящем чемпионате мира по футболу вместо него из-за противоречий с женой, все же приедет в Россию лично.

Друзья Хавьера привезли с собой на ЧМ-2018 его копию в полный рост и всюду носили ее с собой, чтобы поддержать товарища. На футболке картонного Хавьера красовалась надпись «Моя старуха меня не отпустила».

Но как сообщают «Известия», реальный болельщик уладил разногласия с супругой и уже спешит увидеть футбольные баталии своими глазами.

Двойник Хавьера прокатился вместе с его друзьями по России в арендованном автобусе и посетил футбольные матчи. Например, 17 июня он побывал на игре между сборными Германии и Мексики.