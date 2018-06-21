В Ботаническом саду Владивостока нашли обломки военного самолета

В Ботаническом саду Владивостока приморские поисковики обнаружили обломки советского военного самолета, судя по всему – уже эпохи реактивной авиации, сообщает поисковое объединение «АвиаПоиск».

Обломки были найдены рядом с туристической тропой. Среди находок – фрагменты стеклоткани от изоляции радиолокационной станции, части обтекателя из углепластика, лопатку от реактивной турбины, часть звена от ленты 37-миллиметровых снарядов. На одном из обломков сохранилась табличка с номером ГОСТ от 1954 года.

Пока остается неясным, о каком типе машины идет речь. Неизвестна также и точная дата катастрофы: поисковики выяснили, что местные жители видели здесь обломки фюзеляжа в 1969 году.

Предположительно, самолет летел на большой скорости, затем перешел в пике и врезался в склон сопки над Седанкинским водохранилищем. Обломки машины разлетелись в радиусе 150 метров, а на склоне сопки осталась пятиметровая воронка.