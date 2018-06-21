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Обстановка в различных провинциях Сирии постепенно нормализуется

Дмитрий Семенов
22:26 21.06.2018
Начальник российского Центра по примирению сторон в Сирийской Арабской республике генерал-майор Алексей Цыганков рассказал о гуманитарной миссии России в САР.
Обстановка в различных провинциях Сирии постепенно нормализуется
Фото: Hummam Sheikh Ali Xinhua Globallookpress

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализации гуманитарной ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия.

Продолжается работа по улучшению гуманитарной обстановки в столичном регионе и окрестностях.

По итогам мониторинга восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Мисраба провинции Риф Дамаск представителями Центра по примирению враждующих сторон определены объемы проведения восстановительных работ на социально-значимых объектах – в школах, медицинских учреждениях, хлебопекарнях, объектах водо- и электроснабжения.

Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды, оказание необходимой медицинской помощи, а также эвакуация тяжело больных в лечебные учреждения Дамаска.

Успешно выполняют задачи, подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. Только за прошедшие сутки в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия обследовано 23 здания, обнаружено и обезврежено пять мин, четыре снаряда и десять самодельных взрывных устройств. Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни.

Проведена рабочая встреча с представителями администрации провинции Хомс по уточнению проблемных вопросов по выполнению мероприятий восстановления объектов инфраструктуры.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулись 215 человек, в Восточную Гуту – 118 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 715 жителей Восточной Гуты.

Центр по примирению враждующих сторон продолжает мониторинг гуманитарной обстановки в Южной зоне деэскалации. Ситуация в течение суток оставалась стабильной.

На границе зоны деэскалации в провинции Деръа вооруженные боестолкновения между сирийскими правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями, а также массовые исходы мирных жителей из населенных пунктов не фиксировались.

Вместе с тем, несмотря на все усилия российского Центра по примирению гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации остается сложной. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах на юго-западе Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенном пункте Бейт-Сахам (провинции Риф Дамаск) проведена гуманитарная акция по передаче администрации населенного пункта строительных материалов общим весом 30 тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 13 сирийцам, в том числе 5 детям.

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