Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в июле
Президент США рассматривает возможность двусторонней встречи с Владимиром Путиным.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.
«Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле», — цитирует агентство заявление Трампа.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести встречу с российским лидером, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания по возможной встрече лидеров двух стран.