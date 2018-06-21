Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

«Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле», — цитирует агентство заявление Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести встречу с российским лидером, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания по возможной встрече лидеров двух стран.