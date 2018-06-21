Налоговый маневр в нефтяной отрасли завершен – Козак

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли завершен, передает РИА Новости.

«Вопросы, которые многократно обсуждались, завершились утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового манёвра», - заявил он.

По словам вице-премьера, правительство оставляет за собой право в рамках налогового маневра вводить экспортные пошлины на нефть, чтобы не допускать роста цен на топливо на внутреннем рынке. За счет налогового маневра российский бюджет получит за шесть лет около полутора триллионов рублей.

Проект федерального закона уже внесен для рассмотрения в Госдуму.