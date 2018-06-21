В Роструде предложили сокращать рабочий день в жаркие дни

В Роструде работодателям предложили сокращать на один-три часа рабочий день при экстремально жаркой погоде, сообщает РИА Новости. Например, согласно санитарным нормам и правилам, при превышении температуры воздуха уровня в 28,5 градусов рабочий день рекомендуется сокращать на час, при плюс 29 – на два часа, а при 30,5 градусах – на четыре часа. Если же работа связана с нахождением на открытом пространстве, ограничения рабочего дня вступают в силу с плюс 26 градусов. Также особым образом должно быть подготовлено рабочее место.

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», - сообщили в Роструде.

Также помещение должно быть оборудовано кондиционером, на рабочем месте должны быть чистая вода и – на всякий случай – лекарства.

Ранее стало известно, что депутат от ЛДПР Василий Власов предложил в жаркие дни предоставлять дополнительные выходные для «сердечников».