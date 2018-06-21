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Турция получила два первых многоцелевых истребителя F-35

Дмитрий Семенов
20:42 21.06.2018
Торжественная церемония передачи истребителей пятого поколения прошла на базе в Форт-Уэрте, Техас.
Турция получила два первых многоцелевых истребителя F-35
Фото: af.mil

Турецкие ВВС получили первые многоцелевые истребители пятого поколения F-35 концерна Lockheed Martin, сообщает РИА Новости. После торжественной церемонии, транслировавшейся через соцсети, истребители перелетели на базу Люк в Аризоне, где турецкие летчики будут проходить переподготовку.

В общей сложности Турция должна получить сто истребителей пятого поколения, однако судьба оставшихся 98 машин пока под вопросом. В понедельник стало известно, что сенат США в проекте оборонного бюджета 2019 года не упомянул Турцию как участника программы производства истребителей пятого поколения. Такой шаг стал ответной мерой на намерение Турции приобрести два зенитно-ракетных комплекса С400 российского производства.

Турция уже внесла 800 миллионов долларов из приходящихся на ее долю 11 миллиардов за участие в программе перевооружения ВВС. А потому в Анкаре пригрозили США адекватным ответом, если Вашингтон откажется от поставок вооружения.

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