Мужчина полторы недели держал львицу, пуделей и питона запертыми в машине

В Челябинске в автомобиле, припаркованном в одном из дворов, прохожие обнаружили львицу, двух питонов и несколько пуделей.

Зоопарк на колесах обнаружили на одной из стоянок города после того, как львица Люся напугала своим рыком местного сторожа.

В неволе животные провели больше полутора недель, поэтому были сильно истощены.

Оказалось, что принадлежит весь этот полуживой уголок артисту цирка. Он признался, что перевозит животных достаточно часто и считает условия их содержания вполне подходящими. Сотрудники ветеринарных служб с ним не согласились.

Гимнаст на пенсии вез питонов, пуделей и африканского льва из Свердловска для выступления в Караганде. Сделал остановку в Челябинске, где его и заметили.

«Единственная была опасность, машина была открыта, любой бы мог открыть, а лев в городе это единственный вердикт-убить-это опасность», - рассказал ветеринар, директор приюта для диких животных Карен Даллакян.

Зоозащитники обратились в полицию. Документы у владельца зверей оказались не в порядке. Бывший артист цирка нарушил правила перевозки и содержания животных. Изымать в одиночку льва, чемодан со змеями и собак местному участковому еще не приходилось.

Сейчас питомцы чувствуют себя хорошо. Временно их определили в приют. Питонов отправили на карантин. Владельцу предстоит выплатить штраф 500 рублей.