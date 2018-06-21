Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на юго-востоке Украины. Он проинформировал членов Совбеза о состоявшемся разговоре с Петром Порошенко, в котором обсуждалась ситуация в Донбассе, в частности, участившиеся обстрелы мирных населенных пунктов солдатами ВСУ.

Также на заседании Совета безопасности обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России.