Огненный шар в небе над Ельцом сняли на видео
На кадрах видно, что большой светящийся шар летит с неба на землю, оставляя за собой длинный хвост.
Фото: -WhiteZmey- / Youtube
Видео: -WhiteZmey- / Youtube
В небе над Ельцом в Липецкой области пролетел огненный шар, который успела зафиксировать камера видеорегистратора.
На кадрах видно, что большой светящийся шар летит с неба на землю, оставляя за собой длинный хвост, напоминающий комету.
Как сообщает RT, след также видели в Воронеже и Орле. Сообщается, что, скорее всего, в небе взорвался космический мусор.