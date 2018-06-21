Огненный шар в небе над Ельцом сняли на видео

В небе над Ельцом в Липецкой области пролетел огненный шар, который успела зафиксировать камера видеорегистратора.

На кадрах видно, что большой светящийся шар летит с неба на землю, оставляя за собой длинный хвост, напоминающий комету.

Как сообщает RT, след также видели в Воронеже и Орле. Сообщается, что, скорее всего, в небе взорвался космический мусор.