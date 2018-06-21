Сейм Латвии запретил преподавать на русском языке в частных вузах

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, который предусматривает запрет обучения на русском языке в частных учебных заведениях страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, подготовленный министерством образования и науки Латвии, подразумевает введение запрета с 1 января 2019 года. Прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.

«Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы», - прокомментировали запрет в самом министерстве.

Ранее сообщалось, что 2 апреля этого года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки в закон, предусматривающий перевод всех школ в стране с 1 сентября 2021 года на латышский язык. «Языковая» политика Латвии неоднократно становилась объектом критики российского МИД, недавно ее раскритиковали и в парламенте ЕС.