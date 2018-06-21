Руководитель экспедиции в Туве рассказала об уникальной 2200-летней мумии

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Марина Килуновская рассказала «Звезде» об уникальности обнаруженного в Туве захоронения. Пока ученые установили его примерный возраст – 2200 лет. Мумия покоится в каменном саркофаге.

«Около поселка Чаахоль мы нашли уникальное захоронение молодой женщины, она частично мумифицирована. Сохранились останки кожи на ногах и на поясе Помимо этого сохранились фрагменты текстиля – мы предполагаем, что это юбка в которую она была одета. На груди ее какой-то кармашек – в нем были зернышки, кедровые орешки. А в головах ее два сосуда – один из них относится к эпохе хунна, а другая – коробочка из бересты и дерева», - рассказала руководитель экспедиции.

Напомним, что ученые Петербургского института истории материальной культуры во время работ проводимых на грант Русского Географического Общества по спасению уникальных археологических памятников в Туве обнаружили уникальную мумию.