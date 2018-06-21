Стритрейсер, устроивший аварию на Кутузовском проспекте, снимал свои заезды на видео

Водитель автомобиля Mercedes CLS 63 AMG, устроивший жуткую аварию на Кутузовском проспекте, имел обыкновение снимать свои «подвиги» на видео и выкладывать «отчеты» о ночных гонках по Москве в Instagram и другие соцсети, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 июня водитель Mercedes CLS 63 AMG в районе станции метро «Кутузовский проспект» не справился с управлением, иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato. После удара Mercedes отлетел к тротуару, вскользь задел еще несколько машин и загорелся. Водитель и пассажир иномарки погибли, не сумев выбраться из салона. Также погибла пожилая женщина-пешеход.

Погибший водитель, 22-летний уроженец Дагестана Рахматулла Гаджиев, был увлечен ночными гонками по Москве: на его счету десятки неоплаченных штрафов за различные нарушения. Однако встречи с сотрудниками ГИБДД владельца авто за шесть миллионов рублей, видимо, не пугали. В соцсетях на его «видеоотчеты» были подписаны 32 тысячи человек. Очередная гонка на скорости 200 километров в час стала для молодого человека последней.

Место аварии также печально известно среди московских водителей: проезжая часть проспекта имеет здесь плавный изгиб, что, особенно в темноте, является неожиданностью для лихачей.