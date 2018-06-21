Языком метут - эксперт о призыве генерала ВСУ делать «долетающие до Москвы» ракеты

На Украине некому и негде делать новые ракеты, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, о которых ранее говорил генерал ВСУ Игорь Романенко. В стране попросту не осталось таких специалистов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Проблема в том, что, во-первых, спецов практически не осталось. Ни на "Южмаше" (когда-то они делали твердотопливные ракеты, которые могли улететь черт знает куда)... А сейчас этого нет, кончилось, забудьте. Одно дело, когда ты языком метешь, другое, когда ты руками что-то делаешь с приложением мозгов. Там некому это делать. И негде», - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал Киев начать производить ракеты, которые смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, Романенко предложил совершенствовать ракеты «Гарпун» и «Гром-2».