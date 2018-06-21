Полиция задержала подозреваемого в убийстве XXXTentacion

Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. Его задержали в городе Помпано-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает портал TMZ.

Ранее задержанный уже имел проблемы с законом: он обвинялся в угоне машин, домашнем насилии и вооруженных нападениях, а также в хранении наркотиков. Фото подозреваемого опубликовало в Twitter издание WSVN.

В понедельник, 18 июня, стало известно, что американский рэп-исполнитель Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен на выходе из салона по продаже мотоциклов в штате Флорида. Покидая салон, Онфрой сел в свой автомобиль. В этот момент к нему подбежали неизвестные и произвели несколько выстрелов. Артист получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался в больнице.