Названа причина развода Сергея Шнурова

Супружеская неверность Елены (Матильды) Мозговой стала причиной распада семьи музыканта, считает источник «Комсомольской правды» в окружении Сергея Шнурова.

«Шнуров - джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она», - рассказал источник.

По словам информатора, супруга Сергея Шнурова Матильда в последнее время полюбила веселиться на светских вечеринках, причем иногда не приходила домой ночевать. В то же время сам Сергей стал меньше пить и вообще стал более образцовым семьянином, чем раньше. И якобы примерно полгода назад он застал свою жену в одном из отелей в компании их общего знакомого. Тем не менее после скандала ничего не изменилось, по крайней мере в поведении самой Матильды.

Как говорит информатор, семья музыканта в последние месяцы жила как на пороховой бочке, и ничем хорошим это закончиться не могло.

Двадцать пятого мая супруги объявили о намерении разойтись, а 6 июня Шнур в одном из своих интервью признался, что пытался спасти брак, однако хотя художник и должен страдать, он не может делать это постоянно.