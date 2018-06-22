Председатель Нацсобрания Армении рассказал о вкладе армянского народа в победу над фашизмом

В преддверии Дня памяти и скорби заместитель председателя Национального собрания республики Микаел Мелкумян рассказал «Звезде» о вкладе армянского народа в победу над фашизмом и о том, как в Армении хранят память о павших.

«Девятого мая я участвовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Я хотел бы сказать, что мы все преклоняемся перед павшими. В моей семье с войны не вернулись дед по материнской линии и старший брат отца. Меня назвали в честь павших предков», - сказал Мелкумян.

Политик подчеркнул, что эта победа очень тяжело далась армянам.

«Почти в каждой семье Армении кто-то погиб, ведь в Великой Отечественной войне принимало участие около 470 тысяч армян, из которых 370 тысяч не вернулись домой. У нас нет деревни или города, где не было бы памятников. Общая страна - СССР - победила фашизм, и армяне внесли в это свой вклад», - отметил он.

Мелкумян добавил, что среди представителей его народа было немало выдающихся личностей, которые внесли огромный вклад в победу Советского Союза над Германией.

«Среди армян, вы знаете, немало ярких и талантливых людей. Бабаджанян, Баграмян, маршал Худяков. Мы горды тем, что смогли внести свой вклад и победить», - отметил председатель Национального собрания.

Не обошел он вниманием и акцию «Бессмертный полк». Мелкумян рассказал, что власти Армении активно поддерживают ее и надеются на то, что с годами она только разрастется.