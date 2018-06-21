Мун Чжэ Ин поздравил Дмитрия Медведева с победами сборной России

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили изменение ситуации на Корейском полуострове, двустороннее сотрудничество стран в различных сферах экономики и ход чемпионата мира по футболу.

«Поздравляю Вас с разгромной победой российской сборной в первом и втором матчах и с тем, что она самой первой среди всех участников выходит из группы. Желаю российской команде дальнейших успехов», - сказал Мун Чжэ Ин.

Дмитрий Медведев, поблагодарив южнокорейского лидера, выразил удовлетворение развитием отношений России и Южной Кореи в самых разных сферах - экономической, гуманитарной и многих других.

Завтра, 22 июня, состоятся переговоры президента Южной Кореи с президентом России Владимиром Путиным.