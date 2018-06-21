Силуанов анонсировал рост пенсий в будущем году

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил на заседании Госдумы, что в будущем году пенсии россиян будут проиндексированы на 7%.

«Безусловно, это существенный рост, выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе», - сказал министр.

По словам Силуанова, ранее пенсии индексировались на уровне инфляции - так, в 2018 году инфляция ожидается на уровне 3%. Но уже в будущем году во исполнение поручений президента будет проведена ускоренная индексация пенсий.

Эти же меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и в законе о федеральном бюджете.

Ранее сообщалось о том, что 14 июня правительство России рассмотрело вопрос о повышении пенсионного возраста - до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.