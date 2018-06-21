Бойцы бригады ВСУ перестреляли друг друга на почве национализма

В результате конфликта между украинскими боевиками в 93-й бригаде ВСУ за прошедшие сутки пострадали трое военнослужащих. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов.

Бытовой конфликт на почве расхождения взглядов националистов и умеренных военнослужащих перерос в перестрелку. В результате потасовки боевики получили ранения.

По словам Безсонова, потери в рядах ВСУ хотели преподнести как результат обстрелов со стороны ополченцев. В самый последний момент глава украинских боевиков Сергей Наев распорядился не озвучивать эти потери вообще, так как информация вызывает недоверие аудитории.

После длительных согласований официальные данные начали разниться. Одни сообщили о трех своих раненых боевиках, другие о том, что потерь они не понесли.