Праздновал много дней - Кикабидзе объяснил свое отношение к распаду СССР

Грузинский актер, сценарист и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе в беседе со «Звездой» объяснил свои слова о том, что он радовался распаду СССР.

«Я говорю, что думаю. Мне уже 80 лет. Мы отмечали это действительно громко, много дней. Россия мне нравится, но я никогда туда не вернусь и не буду возобновлять концертную деятельность», - рассказал Кикабидзе.

По словам актера, ему не нравился герб СССР, и это самое бездарное произведение.

Ранее немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью, в которой грузинский артист рассказывает о своей ненависти к СССР и о том, что был рад его распаду. Также он отметил, что Россия идет по тому же пути. Слова Кикабидзе вызвали широкий общественный резонанс.