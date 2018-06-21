Президент Южной Кореи предложил продлить Транссиб до Пусана

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на дальнейшее развитие Транссибирской железнодорожной магистрали, предложив продлить ее через территории Северной и Южной Кореи до полуострова Пусан на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости.

Южнокорейский лидер заявил, что монументальная железная дорога, построенная более 100 лет назад между Москвой и Владивостоком, является путем распространения цивилизации, на котором встречаются Восток и Запад.

«Это поистине ворота, открывающие эру Евразии. Он стал не просто центром наземного транспорта, но и символом и основой строительства евразийского сообщества. Теперь мы надеемся, что на основе устойчивого мира на Корейском полуострове Транссиб будет доходить до южного конца полуострова Пусан, где я вырос», - сказал Мун Чжэ Ин.

Также президент Южной Кореи рассказал, что, помимо транспортного, между тремя странами - Россией, Северной и Южной Кореей - уже есть проекты в сфере электрификации и газоснабжения, и они находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось о том, что 12 июня в Сингапуре состоялся двусторонний саммит лидеров США и КНДР. Саммиту предшествовали намерения главы КНДР Ким Чен Ына отказаться от программы создания ядерного вооружения и наладить добрососедские отношения с Южной Кореей.