Госдума одобрила закон, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Госдума приняли закон о пересчете времени пребывания в СИЗО. Согласно новому закону один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима и воспитательной колонии. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Перерасчет срока отбывания заключенных будет производить суд на основании заявления. Отмечается, что данный законопроект был в стадии рассмотрения десять лет. Нововведения коснутся и тех, кто отбывает срок в колонии-поселении (день будет равен двум дням).

Закон не касается тех, кто отбывает срок в колониях строгого и особого режима осужденных за особо тяжкие преступления.

По подсчетов депутатов, закон может освободить до 100 тысяч человек, что больше, чем при любых амнистиях.