Теленок-кенгуру стал звездой в китайской деревне

Китайский фермер Ванг Шийоу купил недельного теленка, который родился без передних ног, сообщает портал Daily Star. По словам фермера, он видит такой врожденный дефект впервые за десять лет, с тех пор как начал продавать рогатый скот.

Ванг решил купить теленка из-за его уникальности и заплатил за это 200 юаней (примерно две тысячи рублей).

Теперь он тратит около 500 рублей в день на молоко для «милейшего животного» и планирует вырастить его, несмотря на дефект.

Хотя теленок выглядит как кенгуру, по словам фермера, которые приводит издание, животное все еще не может ходить. Но фермер обещает придумать что-нибудь, чтобы помочь малышу передвигаться.

Зато теперь жители деревни приходят к Вангу навестить теленка. А его дети ухаживают за животным и за это время очень его полюбили.