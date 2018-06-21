Протестующие ворвались в здание горсовета Киева
В акции протеста участвуют порядка 100 человек, которые уже установили палатки перед зданием.
Видео: Інформаційне агентство "Українські Новини" / YouTube
Протестующие ворвались в здание городского совета Киева. Активисты требуют сохранить артефакты, найденные в ходе раскопок при строительстве торгового центра. Также участники акции требуют вместо торгового центра построить музей.
По данным украинского «Общественного ТВ», речь идет о раскопках на Почтовой площади.
Отмечается, что всего в акции протеста участвуют порядка 100 человек. Митингующие установили палатки перед зданием горсовета.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.