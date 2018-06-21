В Кремле рассказали о разговоре Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Донбассе и «тематику обмена удерживаемыми лицами».

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Там отметили, что переговоры прошли с учетом разговора глав МИД стран в «нормандском формате».

«С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта», - сообщила пресс-служба.

Российский лидер в ходе разговора с Порошенко выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе и увеличением числа погибших мирных жителей. Также стороны затронули тематику обмена удерживаемыми лицами.

Ранее соообщалось, что в результате обстрела украинскими силовиками пострадал один мирный житель. По словам очевидцев, ВСУ обстреливают пригороды Донбасса ежедневно, причем ведут прицельный огонь по жилым кварталам.