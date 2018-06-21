Бразильских болельщиков накажут за издевательства над россиянкой

Бразильских болельщиков, грубо оскорбивших россиянку, могут привлечь к ответственности. Причем как на родине, так и в России. Скандал начался с опубликования в одной из соцсетей видеоролика, в котором несколько болельщиков окружают девушку и скандируют три слова по-португальски. Улыбающаяся россиянка, не понимая смысла кричалки, пытается повторить ее к восторгу бразильцев. Кричалка оказалась похабным ругательством, что и возмутило пользователей соцсетей.

По ролику уже удалось идентифицировать всех хулиганов. Один из них, Эдуарду Нуньес, оказался лейтенантом бразильской полиции. Непосредственное руководство обещало применить к нему меры дисциплинарного воздействия. Второй, Филипе Уилсон, - сотрудник авиакомпании Latam. За оскорбление девушки его уже уволили с работы. Третьим же оказался адвокат Диего Жатобу, в прошлом глава департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Он был осужден за растрату государственных средств и неуплату алиментов своей жене.

Также бразильцев могут привлечь к ответственности и в России - по статье за мелкое хулиганство.