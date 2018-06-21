Путин обсудил с Порошенко ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Петром Порошенко. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили работу в «нормандском формате» для согласования развертывания в Донбассе миссии ООН.

Ранее, 12 июня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на полях встречи «нормандской четверки» пообщался со своим украинским коллегой Павлом Климкиным тет-а-тет.