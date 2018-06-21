Минтруд хочет изменить систему доплат к пенсии

Минтруд России предложил установить единые подходы к определению прожиточного минимума пенсионеров и размера доплат к пенсиям тех, чей доход ниже этой суммы.

Уведомление о разработке данного законопроекта опубликовано на федеральном сайте нормативных правовых актов.

В тексте говорится, что мониторинг по регионам определения размера прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты показал, что власти устанавливают эти доплаты необъективно.

Так, в 14 регионах уровень прожиточного минимума пенсионера оказался ниже среднего, в 71 регионе он был завышен.