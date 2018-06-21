В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие открыли огонь по южным рубежам самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима по прекращения огня Руслан Якубов.

«В 10:30 зафиксирован обстрел по направлению Талаковка - Коминтерново», - приводит Донецкое агентство новостей слова ополченца.

Якубов отметил, что по селу было выпущено 27 снарядов калибра 122 миллиметра.

Ранее разведка ДНР сообщила об усилении обстрелов окраин Донецка украинскими силовиками.