В якутском Ленине поселились осы

Памятник Ленина стал «домом» для ос в якутском городе Ленске.

Как сообщает Newsru , фотографии памятника с ульем были опубликованы в Сети.

Судя по всему, фотоснимки сделали местные жители, которых рассмешил улей, сделанный в нижней части скульптуры вождя мирового пролетариата.

Сообщается, что спустя несколько дней администрация города убрала гнездо.