В якутском Ленине поселились осы
Пользователи Сети активно обсуждают необычное место улья, которое выбрали якутские осы.
Фото: Igor Alexandrovich Gr /Facebook/ pixabay
Памятник Ленина стал «домом» для ос в якутском городе Ленске.
Как сообщает Newsru, фотографии памятника с ульем были опубликованы в Сети.
Судя по всему, фотоснимки сделали местные жители, которых рассмешил улей, сделанный в нижней части скульптуры вождя мирового пролетариата.
Сообщается, что спустя несколько дней администрация города убрала гнездо.