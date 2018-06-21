Трамп забросал конфетами Меркель на саммите G7

Президент США Дональд Трамп бросил конфеты в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время саммита «Большой семерки» в Канаде. Об этом рассказал американский аналитик Иэн Бреммер телеканалу СBS.

Он сказал, что Трамп был недоволен тем, что Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались убедить его подписать коммюнике. В этот момент американский лидер встал и бросил на стол две жевательные конфеты «Старбертс» и сказал немецкому канцлеру: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю».

Саммит формата G7 прошел 8-9 июня в Квебеке. Во время саммита Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться за стол переговоров G7. Он считает, что возвращение РФ в группу позитивно скажется на всем мире. Тем не менее Ангела Меркель заявила, что условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8, пока не выполнены.