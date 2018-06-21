Президент Туркменистана собрал гоночный автомобиль на основе собственных чертежей

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на основе собственных чертежей собрал гоночный автомобиль.

Как сообщает информагентство ТДХ, 19 июня глава государства вместе со своим сыном Сердаром прибыл в Центр автомобильного спорта, где «собственноручно переоборудовал и заново на основе своих чертежей собрал высокоскоростной спортивный внедорожник», после чего испытал возможности машины в тестовых заездах.

Затем лидер Туркмении и его сын обменялись мнениями относительно особенностей декора поступивших новых автомобилей.

Ранее в Сети появилась видеозапись, как президент Туркмениии Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на гоночном автомобиле. Глава государства, который в юности занимался автоспортом, посетил национальный Центр автомобильного спорта и решил лично протестировать один из новых гоночных автомобилей BMW M3, закупленных местным МВД.