Силуанов рассказал, насколько вырастет пенсия в 2019 году

На заседании Госдумы в четверг вице-премьер Антон Силуанов заявил, что в 2019 году пенсии вырастут в среднем на тысячу рублей в месяц. То есть нынешняя сумма будет проиндексирована примерно на 7%. Такие данные приводит «Комсомольская правда».

«Наша задача - в следующем году увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей (в месяц)… Безусловно, это существенный рост, выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе», - сказал Силуанов.

Вице-премьер отметил, что ожидаемый уровень инфляции в этом году составит около 3%.