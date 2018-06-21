Голубиная почта в космосе или бабушкин чемодан: пользователей Сети озадачил спутник у борта МКС

В Сети активно обсуждают кадры пролетавшего мимо МКС спутника, которые ранее опубликовал российский космонавт Олег Артемьев.

Так, многие пользователи в шутливой форме предположили, что спутник внешне напоминает бабушкин чемодан, старый телевизор, но были и более оригинальные комментарии.

«Голубиная почта - это класс!!!» - написал один из пользователей Сети, а некоторые сравнили космический аппарат со стиральной машиной и «гравицапой».

Напомним, ранее российский космонавт Олег опубликовал в своем Instagram видео из иллюминатора Международной космической станции, на котором запечатлено, как мимо МКС пролетает спутник.

«Снял, как спутник пролетает мимо нашего космического дома», - написал Артемьев.

За несколько часов кадры просмотрели десятки тысяч пользователей.