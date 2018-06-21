Определены даты проведения ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года.

«ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия», - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, что ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). В форуме приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента Российской Федерации.