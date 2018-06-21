Под видом демилитаризации НАТО может отправить советское оружие из Черногории в горячие точки – эксперты

В НАТО приступили к поискам подрядчика для учета и уничтожения советского оружия, которое находится на военных складах в Черногории. Согласно условиям тендера, подрядчику североатлантического альянса следует уничтожить торпеды и боеголовки противокорабельных ракет, в которых еще сохранились взрывчатые вещества.

Как пишет RT, НАТО намерено утилизировать 341 тонну снарядов. Однако в экспертном сообществе считают, что под легендой демилитаризации вооружение могут просто вывезти с территории Черногории и отправить в зоны действующих конфликтов. Специалисты также отмечают, что советское оружие очень сложно отследить по серийным номерам.

Ранее сообщалось, что пленный солдат Вооруженных сил Украины рассказал о том, как инструкторы НАТО готовят украинских военнослужащих к наступлению на Донбасс.