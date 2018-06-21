ООН должна играть центральную роль в международных делах – Путин

Россия выступает за то, чтобы ООН играла центральную роль в международных делах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутэррешем.

«Роль организации, как универсального инструмента разрешения кризисов и предупреждения кризисов является абсолютно уникальной. Считаем, что ООН является единственной такой универсальной площадкой, а Устав организации лежит в основе современного публичного права», - заявил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что с начала июня к России, на месяц, перешло председательство в Совбезе ООН. Путин выразил надежду, что работа под руководством российских дипломатов будет конструктивной.

В свою очередь Антониу Гутерреш отметил, что сейчас непростое время. По его мнению, после холодной войны и короткого периода лидерства США идет строительство нового - многополярного мира, и Россия должна занимать в этом процессе активную позицию.