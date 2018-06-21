В Госдуме предложили давать в жару выходные людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Госдума РФ предложила обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. Об этом в четверг сообщило РИА Новости.

Соответствующее предложение направил депутат Василий Власов министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.

В письме он отметил, что лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. В такой период людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями труд наносит существенный вред здоровью. Депутат отметил, что болезнь сердца и инсульт является самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.

Парламентарий добавил, что сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате курения, повышенной магнитной активности, а также жаркой погоды.