В Минздраве поддержали идею уменьшить пластиковые бутылки под спиртное

Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор поддержали идею депутатов о запрете полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного объемом более 0,5 л к 2020 году. В правительстве уверены, что ограничение уменьшит потребление алкоголя среди граждан и сохранит здоровье россиянам.

«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», — рассказали газете «Известия» в Минздраве.

По информации издания, отзывы всех ведомств, скорее всего, поступят в кабинет министров в начале июля этого года.

Сейчас в РФ запрещается производить и реализовывать спиртные напитки в ПЭТ-бутылках объемом превышающим 1,5 литра. Это ограничение начало действовать в 2017 году.

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