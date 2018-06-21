В США научились добывать уран при помощи пряжи

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории подобрали очень доступную смесь адсорбентов для получения закись-окиси урана U308 из морской воды. Исследователи выяснили, что для его добычи больше всего подходит распространенный органический полимер и акриловые волокна. Об этом сообщил портал ACS Publications.

Для того, чтобы это доказать, сотрудники лаборатории вымачивали около двух фунтов пряжи в растворе полимера и помещали в бассейн с имитацией слабого течения. За месяц таких работ ученые смогли собрать с килограмма обработанной пряжи пять грамм закись-окись U308. Ученые сообщили, что нашли дешевую альтернативу традиционной наземной горной промышленности. Но опасения вызывала необходимость масштабного развертывания производства необходимых адсорбентов. В частности, воздействие любого из 68 компонентов смеси на окружающую морскую среду.

Ученые Тихоокеанской лаборатории смогли доказать, что адсорбент экологически безопасен для обитателей океана. Примечательно, что для исследований они использовали старые шерстяные вещи.

Как сообщил 360, исследователь Гэри Грилл из Национальной лаборатории министерств энергетики США считает это открытие очень важным.

Он заявил, что новая технология сможет в конечном итоге обеспечить коммерческую привлекательность получения компонентов для ядерного топлива из океанов, которые являются крупнейшими источниками урана на земле.