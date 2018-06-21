Самолет с россиянами выкатился за взлетно-посадочную полосу в Греции

В Греции самолет, направлявшийся в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на острове Крит.

Пассажиры рейса, среди которых было много россиян, не пострадали. Всех эвакуировали. Аварийный аэробус А-320 отогнали при помощи спецтехники, специалисты осматривают его на предмет возможных повреждений.

Туристы, тем временем, застряли в аэропорту почти на сутки. Ждут другой - резервный - борт. Найти его непросто. Сейчас пик сезона. А у компании «Эллин-эйр», которой принадлежит вышедший из строя лайнер, в распоряжении всего 14 воздушных судов.