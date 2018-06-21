Турчинов озвучил свой вариант размещения миротворцев в Донбассе
Турчинов отметил, что для Киева был неприемлемым вариант, о котором говорила Россия.
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о варианте размещения миротворцев ООН на территории Донбасса. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».
Он заявил, что единственным приемлемым для Киева вариантом является размещение миротворцев на всей территории региона и на границе между Украиной и Россией.
Турчинов отметил, что для Украины был неприемлем вариант, который высказала Россия. Москва предлагала миротворцев из РФ и стран Организации договора о коллективной безопасности.