Российские школьники лишатся учебников - СМИ
На смену учебникам придут цифровые устройства персонального доступа.
Фото: Pixabay
Школьников в России в ближайшее время избавят от бумажных учебников. Скорее всего, это произойдет к концу 2020 года.
Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в министерстве просвещения, традиционные учебники исчезнут по 11 предметам общеобразовательной школы, однако в настоящий момент не известно, по каким именно. Отмечается, что на смену учебникам придут цифровые устройства персонального доступа.
По мнению специалистов, это, в частности, позволит школьникам проходить обучение из дома, например в случае болезни.
Как рассказал собеседник издания, на внедрение цифровых новинок понадобится свыше 507 миллиардов рублей.