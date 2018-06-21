Российские школьники лишатся учебников - СМИ

Школьников в России в ближайшее время избавят от бумажных учебников. Скорее всего, это произойдет к концу 2020 года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в министерстве просвещения, традиционные учебники исчезнут по 11 предметам общеобразовательной школы, однако в настоящий момент не известно, по каким именно. Отмечается, что на смену учебникам придут цифровые устройства персонального доступа.

По мнению специалистов, это, в частности, позволит школьникам проходить обучение из дома, например в случае болезни.

Как рассказал собеседник издания, на внедрение цифровых новинок понадобится свыше 507 миллиардов рублей.