Трамп рассказал о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп сделал заявление касательно отношений Америки и России. Как сказал Трамп, его администрация хочет поладить с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», - передает ТАСС слова американского лидера, выступившего с речью в штате Миннесота.

Однако он подчеркнул, что сама Россия скорее предпочла бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. При этом Трамп назвал ее «криводушной».

Напомним, ранее американский президент рассказал о потенциальном саммите с российским лидером. Трамп отметил, что он может состояться до конца лета.