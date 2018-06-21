Помпео пошутил об убийстве Ким Чен Ына

Госсекретарь США, бывший глава ЦРУ Майк Помпео пошутил о ликвидации главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило издание Vanity Fair.

Как отметил бывший помощник Помпео, на встрече Ким Чен Ын напомнил госсекретарю США о его прошлых высказываниях на тему того, что неплохо было бы сменить режим в Северной Корее.

«Помпео не дрогнул. Директор ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить его (Ким Чен Ына - прим. ред.), и оба рассмеялись», - говорится в сообщении.

Помпео встретился с Ким Чен Ыном на саммите США - КНДР, который прошел в Сингапуре 12 июня.