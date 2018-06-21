АвтоВАЗ начнет производство внедорожного Renault Logan

В начале осени французская корпорация Renault покажет жителям России новейшую версию легкового седана Renault Logan. Речь идет о полноприводных внедорожниках.

По данным телеканала «360», новинка будет обладать высокой проходимостью и увеличенным внедорожным просветом. Расстояние от земли будет равняться внушительным 195 миллиметрам. Объем двигателей новых Logan - 1,6 литра. Помимо прочего, автомобили будут снабжены защитным пластиковым обвесом кузова.

Производство начнет АвтоВАЗ. Старт продаж внедорожной новинки намечен на ноябрь 2018 года.