Посольство РФ в Колумбии сообщило о гибели российского телеведущего Андрея Бородина.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Евгения Наумова, смерть не была насильственной.

«В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет», - сообщил он.

Между тем Наумов подчеркнул, что посольство РФ в настоящий момент держит ситуацию под контролем и находится на связи с местными властями.

В Колумбию также прилетела мать Бородина. Молодой человек был начинающим артистом. В его аккаунте в социальной сети Instagram также были опубликованы ролики с его участием в телешоу и выступления на концертах.