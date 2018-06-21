Выявлена болезнь - предвестник рака

Онкологи проанализировали данные около 50 тысяч пациентов за период с 1993 по 2013 год, в результате чего им удалось выявить болезнь, которая может сигнализировать о развитии рака.

Согласно материалу, опубликованному в журнале Национального института онкологии США, сахарный диабет второго типа может быть предвестником развития рака поджелудочной железы.

По данным материала, у людей, которые страдают такой болезнью, риск развития злокачественной опухоли возрастает в 2,3 раза. Более того, ученые подчеркивают, что большей опасности подвержены пациенты, у которых наблюдается ранняя стадия диабета.

«Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет - это проявление рака поджелудочной железы, а долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли», - отмечается в статье.

Однако исследователи подчеркивают, что такая связь неприменима к другим онкологическим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что американские молекулярные биологи из Национального института изучения рака в Бетесде сообщили о том, что разработанный ими вид иммунотерапии успешно справился с раком груди в терминальной стадии.